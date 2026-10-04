Средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в семи регионах

В июле 2026 года самые высокие средние зарплаты зафиксировали на Чукотке и в Магаданской области. В целом по России показатель вырос на 9,5% за год и достиг почти 110 тысяч рублей.

Средняя зарплата более 150 тысяч рублей была в семи российских регионах, следует из данных Росстата за июль 2026 года. В список вошли Чукотка, Магаданская и Сахалинская области, Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Камчатка.

На Чукотке работники в среднем получали 243,7 тысячи рублей, в Магаданской области — 210,4 тысячи, в Москве — 193,1 тысячи. В Ямало-Ненецком АО показатель составил 182 тысячи рублей, в Сахалинской области — 160,9 тысячи, в Ненецком АО — 160,3 тысячи, на Камчатке — 150,7 тысячи рублей.

Средняя зарплата по России в июле составила почти 110 тысяч рублей, увеличившись на 9,5% в годовом выражении. В пяти отраслях экономики работники получали в среднем более 200 тысяч рублей, а самые высокие зарплаты были в финансовой и страховой сферах.