5 изменений 2027 года для бухгалтера: узнайте первыми

Декабрь уже близко. Пока вы заняты годовой отчётностью, ФНС усиливает контроль лимитов НДС на УСН, электронные накладные становятся обязательными, а на ГосЛоге готовят запуск реестра перевозчиков. Проверьте, готов ли ваш бизнес, по чек-листу из 5 ключевых изменений, а подробнее 10–11 декабря на бесплатной онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027».

Декабрь не только время закрытия года, но и последний шанс спокойно подготовиться к новым правилам. Если отложить эти задачи на январь, придётся разбираться с ними в разгар отчётности, когда каждая ошибка стоит дороже.

Вот 5 изменений, которые нельзя оставлять на потом.

1. НДС 22% и УСН 15 млн ₽

С 2027 года порог дохода для плательщиков НДС на УСН снижается до 15 млн ₽. Нужно пересчитать прогноз доходов, пересмотреть договоры и цены, проверить настройки 1С.rbc+1

2. ЭТрН до 1 марта 2027 года

Электронные транспортные накладные обязательны с сентября 2026 года. До 1 марта 2027 года действует переходный период — время настроить ЭДО, роли, подписи и учёт расходов.

3. Реестр перевозчиков на ГосЛоге

Федеральным законом № 520-ФЗ в России вводится обязательный допуск к коммерческим внутренним автоперевозкам грузов с использованием транспорта с технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны.

4. Маркетплейсы: сверки и требования ФНС

Учёт селлеров усложняется: комиссии, корректировки, баллы, возвраты. В Госдуму внесён законопроект об усилении контроля ФНС через площадки — регламент ответа на требования стоит подготовить уже сейчас.

5. Воинский учёт: 5 дней на передачу сведений

Работодатели обязаны передавать сведения о приеме, увольнении и изменении данных военнообязанных в течение 5 календарных дней. В декабре нужно проверить приказы, формы и настройку электронного обмена.

Все изменения подробно разберем на конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» 10–11 декабря.

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