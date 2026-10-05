Путин назначил Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей

Деятельность бизнес-омбудсмена будет обеспечивать новая автономная некоммерческая организация. До Нового года ей должны выделить помещение и предусмотреть финансирование в бюджете.

Александр Шохин назначен уполномоченным президента России по защите прав предпринимателей, следует из указа Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Обеспечивать работу бизнес-омбудсмена будет АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», установлено другим указом.

Организацию учредит Управление делами президента России. До Нового года АНО должны выделить помещение и отдельную строку в бюджете.

С 2012 по 2022 год бизнес омбудсменом был Борис Титов. Летом 2026 года года президент подписал закон о реформировании института уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.