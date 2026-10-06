В ЦБ назвали биометрию самым надежным способом аутентификации

Биометрия остается самым защищенным способом подтверждения личности граждан, несмотря на опасения из-за дипфейков и других мошеннических схем. В ЦБ считают, что за этой технологией будущее.

Сервисы с использованием биометрии постепенно входят в повседневную жизнь россиян. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова на форуме «ФинТех x10».

«Я везде говорю, что это самый надежный способ аутентификации, и появляется все больше сервисов, которые с использованием биометрии дают возможность нашим гражданам эти сервисы получать. Поэтому за этой технологией будущее, она плавно и системно входит в нашу жизнь», — сказала Кахруманова.

При этом часть граждан пока не решается использовать биометрию. По словам зампреда ЦБ, опасения связаны в том числе с распространением дипфейков и других мошеннических схем.