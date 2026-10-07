Шохин: налог могут начислить низкорентабельным и убыточным компаниям

Окончательный компромисс по налогу на сверхдоходы для недропользователей пока не достигнут, заявил глава РСПП Александр Шохин. Днем ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин учел опасения компаний и скорректировал механизм налога.
РСПП выступает против точечного увеличения фискальной нагрузки и предлагает временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п.п. Союз также не согласен со ставками НСД в 30% для большинства полезных ископаемых и 20% для золота, а также с использованием западных биржевых котировок.
«НСД сконструирован как налог с оборота, не учитывающий финансовый результат налогоплательщика: налоговая база определяется через отклонение цен и расчетной выручки, а не через прибыль или иной экономический результат», — пояснил глава РСПП.
Из-за этого налог могут начислить низкорентабельным и убыточным компаниям, а восстановление выручки после падения цен — принять за сверхдоход.
Налог планируют взимать в 2027–2029 годах с отдельных компаний, добывающих твердые полезные ископаемые. Минфин ожидает получить 683 млрд рублей за три года, тогда как РСПП оценивает возможные поступления примерно в 1,1 трлн рублей — в 1,6 раза больше.