Шохин: налог могут начислить низкорентабельным и убыточным компаниям

Ключевые замечания бизнеса к механизму налога на сверхдоходы пока не учтены. РСПП предлагает доработать законопроект ко второму чтению.

Окончательный компромисс по налогу на сверхдоходы для недропользователей пока не достигнут, заявил глава РСПП Александр Шохин. Днем ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин учел опасения компаний и скорректировал механизм налога.

РСПП выступает против точечного увеличения фискальной нагрузки и предлагает временно повысить налог на прибыль для всех компаний на 0,5–1 п.п. Союз также не согласен со ставками НСД в 30% для большинства полезных ископаемых и 20% для золота, а также с использованием западных биржевых котировок.

«НСД сконструирован как налог с оборота, не учитывающий финансовый результат налогоплательщика: налоговая база определяется через отклонение цен и расчетной выручки, а не через прибыль или иной экономический результат», — пояснил глава РСПП.

Из-за этого налог могут начислить низкорентабельным и убыточным компаниям, а восстановление выручки после падения цен — принять за сверхдоход.

Налог планируют взимать в 2027–2029 годах с отдельных компаний, добывающих твердые полезные ископаемые. Минфин ожидает получить 683 млрд рублей за три года, тогда как РСПП оценивает возможные поступления примерно в 1,1 трлн рублей — в 1,6 раза больше.