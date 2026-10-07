В Клерк.Школе четыре тренажера открыли бесплатно, заниматься можно без подписки

Проверить знания бухучета, разобраться с НДС для IT-компаний, участниками строительства и задачами финансового директора теперь можно бесплатно. В разделе «Тренажеры» доступны 20 практических занятий, четыре открыты всем.

В Клерк.Школе обновился раздел «Тренажеры». Здесь собраны интерактивные задания из курсов, можно отрабатывать проводки, расчеты и работу с документами.

Что можно попробовать бесплатно

Без подписки доступны четыре задания:

Еще 16 практических занятий доступны по подписке Клерк.Школа. Можно выбрать задания под свою работу:

Бухгалтеру — потренироваться в учете кассовых и банковских операций, расчетах с подотчетными лицами, персоналом, бюджетом и учредителями.

Бухгалтеру IT-компании — разобрать ситуацию «Компания получила грант» и выполнить задание «Собери льготный пакет».

Финансовому директору — выбрать подход к постановке целей в тренажере «OKR или SMART?» и определить, какие задачи входят в его зону ответственности.

Тем, кто изучает ФСБУ, — выполнить задание «Прими документ к учету» по ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

В разделе также есть практика по самозанятости, маркировке, ЭДО и прослеживаемости в 1С.

Найти нужное задание можно через поиск по названию. На карточках указаны тема и курс, к которому относится тренажер: удобно выбрать конкретную задачу для отработки или посмотреть, какая практика предусмотрена в программе обучения.

Выберите тренажер и проверьте себя.