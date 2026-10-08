Доля женщин среди предпринимателей в России превысила 40%

К началу 2026 года число женщин, которые ведут бизнес, выросло еще на 300 тыс. Рост женского предпринимательства продолжается несколько лет.

Женщины составляют свыше 40% всех зарегистрированных представителей малого и среднего бизнеса в России, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она выступила на международном форуме «Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития» в Туркмении.

Матвиенко заявила, что поддержку женского предпринимательства необходимо продолжать. По ее словам, женщинам нужно обеспечить условия, которые позволят совмещать карьеру, семью и рождение детей.

В 2024 году собственный бизнес в России вели около 6 млн женщин. К началу 2026 года их число увеличилось еще на 300 тыс.