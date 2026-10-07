Россияне с детьми в среднем ездят в короткие поездки 14 раз в год

Самым популярным вариантом короткого отдыха с детьми остаются поездки на природу — их выбирают 43% россиян. Еще 34% ездят в парки развлечений, зоопарки и на фермы.

В среднем россияне совершают 14 коротких поездок с детьми школьного возраста в год. Среди путешественников 18–24 и 25–34 лет показатель выше — по 16 поездок. Это следует из исследования «Авито Путешествий» и «Авито Рекламы», с которым ознакомился «Клерк».

После поездок на природу вторым по популярности направлением стали тематические места — парки развлечений, зоопарки и фермы. Их выбирают 34% опрошенных. Еще 24% отправляются с детьми в соседние города, расположенные в пределах трех часов пути.

Главными форматами отдыха стали развлекательные поездки — 44% — и активный отдых на природе — 40%. При этом предпочтения различаются в зависимости от возраста: россияне 35–44 лет чаще выбирают развлекательные поездки, а 45–54 лет — музеи, экскурсии и другие познавательные путешествия.

В среднем подготовку к короткой поездке со школьниками начинают за 18 дней. Среди основных препятствий респонденты назвали погоду — 38%, сложности с совмещением отдыха с учебой и другими делами — 34%, а также высокую стоимость поездки — 31%.

Онлайн-рекламу при выборе направления так или иначе учитывают 70% опрошенных. Для 12% рекламные предложения становятся одним из основных критериев выбора.

Опрос проводился в сентябре 2026 года среди 10 тыс. совершеннолетних жителей России.