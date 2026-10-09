VK потребовала отменить санкции Евросоюза через суд

Российский холдинг VK оспорил введенные против него санкции ЕС. Компания считает ограничения незаконными и необоснованными и требует исключить ее из санкционного списка.

VK обратилась в Суд Европейского союза с требованием отменить санкции, введенные против компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

Карточка дела «VK против Совета ЕС» появилась в базе судебной практики Суда Евросоюза 7 октября 2026 года.

«VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции», — заявили в пресс-службе.

Сроки рассмотрения иска и возможная дата вынесения решения пока не уточняются.