Объявляем о старте масштабной Осенней распродажи в «Клерке» со скидками до 80% на ключевые обучающие продукты и сервисы.
Предлагаем зафиксировать выгодную стоимость профессионального обучения и рабочих инструментов до планового повышения цен. Большая осенняя распродажа продлится до 12 октября включительно.
В распродажу вошли три флагманских формата платформы:
Курсы Клерк.Школы. Полный безлимитный доступ к базе из 80+ онлайн-курсов (ВЭД, маркетплейсы, 1С, налоги) с выдачей официальных дипломов и удостоверений, заносимых в реестр ФИС ФРДО.
Клерк.Система. Профессиональная база готовых документов, бланков, экспертных консультаций, вебинаров и встроенного умного помощника на базе искусственного интеллекта — Клерк.ИИ.
Комбо «Система + Школа». Объединенный пакет для специалистов и целых бухгалтерий, позволяющий одновременно автоматизировать рутину и повышать квалификацию сотрудников.
Акция продлится до 12 октября включительно, а количество мест на курсах с кураторской поддержкой ограничено. Оплатить подписки и обучение можно как картой физлица, так и по счету от организации.
Узнайте подробные условия и выберите свой курс со скидкой: