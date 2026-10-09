Объявляем о старте масштабной Осенней распродажи в «Клерке» со скидками до 80% на ключевые обучающие продукты и сервисы.

В распродажу вошли три флагманских формата платформы:

Курсы Клерк.Школы. Полный безлимитный доступ к базе из 80+ онлайн-курсов (ВЭД, маркетплейсы, 1С, налоги) с выдачей официальных дипломов и удостоверений, заносимых в реестр ФИС ФРДО.

Акция продлится до 12 октября включительно, а количество мест на курсах с кураторской поддержкой ограничено. Оплатить подписки и обучение можно как картой физлица, так и по счету от организации.