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Обучение и карьера
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Успейте сегодня: финал Осенней распродажи на «Клерке» со скидками до 80%!

Действуйте прямо сейчас! Сегодня, 12 октября — последний день, когда вы можете зафиксировать докризисную стоимость профессионального обучения и софта. Не откладывайте рост на потом, переходите на сайт и забирайте инструменты для карьеры и бизнеса до планового повышения цен!

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Сегодня заканчивается Большая осенняя распродажа в Клерке. Количество мест на курсах с поддержкой кураторов строго ограничено. Ровно в 23:59 по московскому времени акция завершится, а стоимость всех программ вырастет.

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Налоги и учет

Зарплата и кадры

Аналитика, ритейл и IT

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Выбрать курс на Распродаже

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