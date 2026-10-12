Рекламодатели четвертый день не могут управлять кампаниями из-за аварийного режима Yandex Cloud после атак БПЛА на дата-центры. Кампании работают, но интерфейс закрыт

Крупнейшая российская рекламная платформа Яндекс.Директ продолжает работать в ограниченном режиме. По состоянию на утро 12 октября 2026 года интерфейс управления кампаниями остаётся недоступным для большинства пользователей. На официальной странице сервиса размещено сообщение: «Кабинет Директа пока недоступен, но кампании продолжают работать». Компания обещает восстановить возможность настройки и запуска продвижения «как можно скорее», не называя конкретных сроков.

Проблемы начались после серии атак беспилотников на дата-центры Яндекса. 8 октября пострадал объект в Сасово (Рязанская область), затем — инфраструктура в Калужской области, а в ночь на 11 октября — крупный дата-центр во Владимире. В результате Yandex Cloud перешёл в аварийный режим: одновременно стали недоступны зоны размещения ru-central1-a и ru-central1-b. Компания рекомендовала клиентам задействовать альтернативные планы аварийного восстановления.

По данным мониторинговых сервисов, жалобы на недоступность личного кабинета Яндекс.Директа, проблемы со входом и работой сайта продолжают поступать 12 октября. Пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов сообщают о невозможности управлять кампаниями, пополнять баланс и анализировать статистику. При этом сами рекламные показы, по заявлению Яндекса, продолжаются.

Для бизнеса, сильно зависящего от контекстной рекламы, ситуация создаёт серьёзные риски. Рекламодатели не могут оперативно корректировать ставки, останавливать неэффективные кампании или запускать новые. Эксперты рынка отмечают, что при длительном простое интерфейса компании вынуждены искать альтернативные каналы привлечения трафика — от Avito до собственной работы с блогерами и маркетплейсами. Сроки полного восстановления инфраструктуры дата-центров пока неясны: специалисты оценивают возможный период от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от масштаба повреждений.

Яндекс сообщает о постепенном возвращении ключевых потребительских сервисов (Поиск, Карты, Такси, Алиса и других), однако рекламная платформа и связанные с ней инструменты (включая Метрику) восстанавливаются медленнее. Пресс-служба компании подчёркивает, что инженеры в первую очередь возвращают доступ к наиболее массовым продуктам.

Ситуация вокруг Яндекс.Директа стала одним из самых заметных бизнес-последствий серии атак на инфраструктуру компании. Пока рекламодатели ждут восстановления полноценного доступа к кабинету, рынок уже начал перераспределять бюджеты и пересматривать зависимость от единой крупной платформы.