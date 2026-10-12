Оплата через Яндекс Сплит временно недоступна
Уважаемые клиенты! Из-за масштабного инфраструктурного сбоя на стороне сервисов Яндекса оплата заказов частями через Яндекс Сплит временно не работает. Технические специалисты Яндекса уже занимаются устранением проблемы, однако точный срок восстановления работы модуля пока неизвестен.
Как можно оплатить заказ прямо сейчас?
Если вы готовы оформить покупку целиком, вы можете воспользоваться любым другим доступным способом на нашем сайте:
Банковской картой (ввод реквизитов напрямую, без использования быстрых кнопок Яндекс Пэй);
Системой быстрых платежей (СБП) по QR-коду;
Электронными кошельками или интернет-банкингом.
Нужна помощь в оформлении или возникли вопросы?
Если у вас возникли сложности с оплатой или выбором альтернативного способа, свяжитесь с нашей службой поддержки.
Напишите нам на почту care@klerk.ru, и мы поможем оформить заказ в ручном режиме.
Хотите купить именно в рассрочку?
Мы понимаем, что для многих важна оплата частями.
Вы по-прежнему можете разделить платеж на удобные части. Используйте наши основные и самые популярные альтернативные инструменты:
Сервис «Долями» от Т-Банка: покупка делится на 4 равных платежа. Без комиссий, переплат и кредитных договоров. Первый платеж списывается сразу, остальные три — каждые две недели автоматическим шагом.
В рассрочку на 12 месяцев от Т-Банка: отличный вариант для тех, кто хочет снизить ежемесячную нагрузку до минимума. 0 ₽ первый платеж — оформление происходит онлайн за пару минут, а платить вы начинаете только со следующего месяца.
Если вы хотите дождаться включения Сплита, пожалуйста, оставьте заявку на почту care@klerk.ru, мы зафиксируем за вами выбранный курс и сразу же пришлем вам уведомление (СМС или письмо), как только Яндекс Сплит вернется в строй.
Благодарим вас за понимание!