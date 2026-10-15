Для зачисления на платное место потребуется заключить договор и оплатить не менее одного семестра. Использовать можно маткапитал или образовательный кредит.

Оплату первого семестра в вузе предложили сделать обязательным условием зачисления на платное обучение, следует из проекта Минобрнауки. Внести деньги нужно будет до начала обучения.

Абитуриента зачислят, если он пройдет по конкурсу в пределах установленного количества мест. На день завершения оплаты у него должен быть заключен договор об образовании.

Оплатить обучение можно полностью или частично, но не менее чем за один семестр. Проект допускает оплату за счет средств материнского капитала или образовательного кредита.