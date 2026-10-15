Отцовский капитал могут ввести для семей, где в одном браке родились трое и более детей. Начать программу предлагают с семей с пятью детьми.

Выплату многодетным отцам в размере не менее 2 млн рублей предложил ввести председатель комиссии ОП РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Размер капитала предлагается рассчитывать по норме 18 кв. м на человека с учетом утвержденной Минстроем стоимости квадратного метра.

«Задача капитала — это не только материальная поддержка. Это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства», — сказал Сергей Рыбальченко.

Он добавил, что полученные средства семьи смогут направить также на приобретение автомобиля.

Похожая мера действует в Сахалинской области с 2014 года. При рождении третьего и последующих детей семьям предоставляют 2 млн рублей на погашение ипотечного кредита или займа.