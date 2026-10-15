Налоговая реформа 2025–2026 годов окончательно утвердила новые правила игры. Прогрессивная шкала НДФЛ, налог на прибыль 25% и НДС для упрощенцев (УСН) заставили бизнес экстренно пересматривать свои финансовые модели. В этих условиях компании ищут не просто бухгалтеров, а налоговых консультантов, способных защитить бюджет.

Центр обучения «Клерка» приглашает на курс профессиональной переподготовки «Налоговый консультант». Официальный старт потока — 1 ноября 2026 года, но начать учиться по видеолекциям и конспектам можно сразу после оплаты, не теряя оставшиеся недели октября.

Программа «Налоговый консультант» создана специально для тех, кто хочет стать незаменимым экспертом.

Чему вы научитесь на курсе:

Видеть скрытые риски: просчитывать последствия сделок еще до подписания договоров.

Законно оптимизировать налоги: находить легальные способы снижения нагрузки без серых схем.

Защищать компанию перед ФНС: уверенно и грамотно отвечать на требования и камералки.

Ждать начала потока не нужно. Доступ к интерактивным тренажерам и разборам реальных кейсов открывается сразу после оплаты. Начните прокачивать навыки и применять их на практике уже сегодня!

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