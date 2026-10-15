Путин поручит проработать отложенный инвестиционный налоговый вычет для бизнеса
Правительство рассмотрит возможность введения отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент Владимир Путин считает, что такая мера может поддержать бизнес, но ее параметры необходимо согласовать с возможностями бюджета.
Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил о намерении поручить правительству проработать механизм отложенного инвестиционного налогового вычета.
По словам главы государства, такой инструмент мог бы стать дополнительной мерой поддержки предпринимателей. Однако необходимо определить, в каких объемах его можно предоставлять и как избежать негативных последствий для бюджета.
«Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна», — сказал Путин.
Президент добавил, что попросит правительство рассмотреть предложение и подготовить возможные варианты его реализации.
Решение о введении отложенного инвестиционного налогового вычета пока не принято. Условия его предоставления, размеры и сроки применения еще предстоит определить.