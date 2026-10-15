Правительство рассмотрит возможность введения отложенного инвестиционного налогового вычета. Президент Владимир Путин считает, что такая мера может поддержать бизнес, но ее параметры необходимо согласовать с возможностями бюджета.

Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил о намерении поручить правительству проработать механизм отложенного инвестиционного налогового вычета.

По словам главы государства, такой инструмент мог бы стать дополнительной мерой поддержки предпринимателей. Однако необходимо определить, в каких объемах его можно предоставлять и как избежать негативных последствий для бюджета.

«Вопрос, насколько это возможно и в каких объемах это возможно, какие инструменты нужно изобрести для того, чтобы и бюджет не страдал, и чтобы поддержка бизнеса была очевидна», — сказал Путин.

Президент добавил, что попросит правительство рассмотреть предложение и подготовить возможные варианты его реализации.

Решение о введении отложенного инвестиционного налогового вычета пока не принято. Условия его предоставления, размеры и сроки применения еще предстоит определить.