МВД: международные водительские права нельзя оформить за границей

Получить международное водительское удостоверение можно только на территории России через подразделения ГАИ или МФЦ. За пределами страны услуга не предоставляется.

Международное водительское удостоверение выдается исключительно на территории РФ, сообщили в пресс-центре МВД. Россиянам за рубежом следует учитывать, что дипломатические представительства и консульские учреждения не наделены полномочиями по оформлению и выдаче таких документов.

«Оформление международного водительского удостоверения за пределами Российской Федерации не предусмотрено», — пояснили в ведомстве.

Для оформления документа гражданам необходимо обратиться в любое подразделение Госавтоинспекции по месту нахождения. Также подать документы и получить готовое удостоверение можно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).