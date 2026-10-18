Криптобиржа Bitget ограничила доступ для резидентов России, Казахстана и Белоруссии с 18 октября 2026 года

Новые сделки и ордера станут недоступны с 10:00 мск 18 октября 2026 года. Пользователям необходимо закрыть позиции и вывести активы.

Резиденты России, Казахстана и Белоруссии больше не смогут пользоваться услугами криптобиржи Bitget. Биржа внесла эти страны в список запрещенных, изменив пользовательское соглашение.

Пользователи получат уведомления по электронной почте, в приложении или через push-сообщения. В них Bitget укажет сроки, порядок закрытия позиций и вывода средств.

«Закройте все позиции до 21 октября 2026 года (10:00 по Москве) и выведите активы. Оставшиеся позиции будут закрыты автоматически», — сказано в уведомлениях биржи.

С 10:00 мск 18 октября 2026 года пользователям будут недоступны новые сделки, ордера и подписки. С 10:00 мск 21 октября Bitget ограничит вход в аккаунты.