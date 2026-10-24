🎄 Спрос на елочные игрушки вырос в три раза в начале октября 2026

Россияне начали готовиться к Новому году уже в первой половине октября. Быстрее всего растет спрос на новогодние салфетки, елочные украшения и гирлянды.

Продажи елочных игрушек в первой половине октября 2026 года увеличились в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе маркетплейса Ozon. Спрос на искусственные елки за это же время вырос в 1,4 раза.

Заметнее всего увеличился интерес к праздничному текстилю и декoру. Новогодние салфетки стали покупать в 5,1 раза чаще, а скатерти — в 2,4 раза. Спрос на хвойные и светодиодные гирлянды вырос почти в три раза, а на фигурки Деда Мороза и Снегурочки — практически вдвое.

Также россияне активно запасаются материалами для упаковки подарков. Продажи подарочных коробок и лент выросли в 2,4 и 2,5 раза соответственно, а упаковочной бумаги — в 2,1 раза.