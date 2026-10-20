Празднуем день рождения «Клерка» и дарим подарки вам

21 октября 2026 года «Клерк» отмечает день рождения и дарит вам 6 месяцев доступа при покупке годовой подписки Школы или Системы, или все вместе. Платите за 12 месяцев, а пользуетесь 18.

«Клерк» в честь своего дня рождения дарит своим подписчикам подарки: при оплате годовой подписки Школы, Системы или всего вместе вы получаете ещё 6 месяцев бесплатно. Платите за 12 месяцев — пользуетесь 18.

Присоединяйтесь к нашему празднику и забирайте свой подарок!

Тариф Кому подойдёт Цена по акции Клерк.Система Бухгалтеру, которому каждый день нужны ответы на вопросы, документы и разборы изменений в законах 5 750 ₽ за 12 + 6 месяцев — около 319 ₽ в месяц Клерк.Школа Специалисту, который хочет освоить новое направление, обновить знания или вырасти в профессии 19 900 ₽ за 12 + 6 месяцев — около 1 106 ₽ в месяц Система + Школа Тому, кто хочет уверенно вести рабочие задачи и одновременно учиться без ограничений 25 650 ₽ за 12 + 6 месяцев — около 1 425 ₽ в месяц

Полгода подписки обычно стоят заметных денег. А здесь вы получаете их бесплатно: платите как за год, а пользуетесь полтора года. Фактически каждый месяц подписки становится дешевле, а времени на пользу от неё больше.

Выберите подходящую подписку на странице акции и оформите годовой тариф. К вашему доступу автоматически добавят ещё 6 месяцев без доплат и лишних условий.

Праздник у «Клерка», а полгода спокойной работы, полезных знаний и удобных инструментов у вас.

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