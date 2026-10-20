Празднуем день рождения «Клерка» вместе: полгода подписки в подарок каждому
21 октября 2026 года «Клерку» исполняется очередных лет! В честь праздника мы приготовили для вас честное и выгодное предложение.
Оформите годовую подписку на Клерк.Систему, Клерк.Школу или комбо-тариф — и мы подарим вам еще полгода полного доступа. Никаких скрытых условий и доплат: платите за 12 месяцев, а пользуетесь 18!
Три причины нажать кнопку «Купить» прямо сейчас:
Полгода подписки в подарок — это чистая выгода. Посчитайте сами: вы экономите до половины стоимости стандартного годового тарифа. Эти деньги остаются в вашем кошельке.
Защита от инфляции и роста цен. Вы фиксируете для себя доступ к главному бухгалтерскому ресурсу страны на 1,5 года вперед. Что бы ни случилось с ценами дальше — вы в плюсе.
Автоматическая активация. Вам не нужно вводить промокоды или писать в поддержку. Выбираете тариф на странице, оплачиваете год — и 6 месяцев бонуса уже у вас в кармане.
Праздник у «Клерка», а полтора года уверенности в работе, полезных знаний и удобных инструментов у вас!
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