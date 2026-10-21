Черногория введет визы для россиян с 1 ноября 2026 года

Безвизовый режим прекратит действовать. Для въезда подойдет виза Черногории или ряда других стран, включая государства Шенгенской зоны.

Черногория официально уведомила Россию о введении виз для российских граждан с 1 ноября 2026 года, сообщил посол России в Черногории Александр Лукашик.

«Черногорская сторона направила нам официальное уведомление о прекращении с 1 ноября действия соглашения», — заявил дипломат.

Речь идет о соглашении между правительствами России и Черногории об условиях взаимных поездок граждан от 24 сентября 2008 года. После прекращения его действия россияне смогут въезжать в Черногорию при наличии черногорской визы, а также визы ряда других стран, включая государства Шенгена.