РСВ и 6-НДФЛ: как сверить зарплатную отчетность и избежать ошибок
Расхождения между расчетом по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ — одна из задач, требующих от бухгалтера внимательной проверки начислений, выплат и налоговых регистров. Чтобы своевременно обнаружить ошибки, важно сопоставить данные 1С, фактические выплаты сотрудникам, даты получения дохода, исчисленный и удержанный НДФЛ, а также базу по страховым взносам.
Почему не всегда совпадают РСВ и 6-НДФЛ?
Показатели двух форм рассчитываются по разным правилам. Начисленная зарплата может относиться к одному отчетному периоду, а выплата — к следующему. Кроме того, отдельные виды доходов имеют особенности налогообложения, поэтому одинаковые суммы в отчетах не гарантированы.
При сверке стоит уделить особое внимание:
отпускным и больничным;
ежемесячным, квартальным и годовым премиям;
зарплате и компенсациям при увольнении;
вознаграждениям по договорам ГПХ;
датам выплаты дохода и удержания НДФЛ;
правильности формирования базы по страховым взносам.
Как проверить отчетность перед сдачей?
Начните с расшифровки начислений в 1С по каждому сотруднику. Затем сопоставьте данные с налоговыми регистрами, расчетными ведомостями и банковскими выписками. После этого проверьте показатели РСВ и 6-НДФЛ, отдельно классифицировав расхождения по периодам, особенностям налогообложения и возможным ошибкам учета.
Если налоговая запросит пояснения, важно не просто указать на различия между отчетами, а подтвердить причины конкретными суммами, датами и документами.
Чтобы быстрее решать подобные задачи, бухгалтеру необходимо следить за изменениями законодательства и разъяснениями контролирующих органов.
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