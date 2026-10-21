РСВ и 6-НДФЛ: как сверить зарплатную отчетность и избежать ошибок

Расхождения между расчетом по страховым взносам (РСВ) и 6-НДФЛ — одна из задач, требующих от бухгалтера внимательной проверки начислений, выплат и налоговых регистров. Чтобы своевременно обнаружить ошибки, важно сопоставить данные 1С, фактические выплаты сотрудникам, даты получения дохода, исчисленный и удержанный НДФЛ, а также базу по страховым взносам.

Почему не всегда совпадают РСВ и 6-НДФЛ?

Показатели двух форм рассчитываются по разным правилам. Начисленная зарплата может относиться к одному отчетному периоду, а выплата — к следующему. Кроме того, отдельные виды доходов имеют особенности налогообложения, поэтому одинаковые суммы в отчетах не гарантированы.

При сверке стоит уделить особое внимание:

отпускным и больничным;

ежемесячным, квартальным и годовым премиям;

зарплате и компенсациям при увольнении;

вознаграждениям по договорам ГПХ;

датам выплаты дохода и удержания НДФЛ;

правильности формирования базы по страховым взносам.

Как проверить отчетность перед сдачей?

Начните с расшифровки начислений в 1С по каждому сотруднику. Затем сопоставьте данные с налоговыми регистрами, расчетными ведомостями и банковскими выписками. После этого проверьте показатели РСВ и 6-НДФЛ, отдельно классифицировав расхождения по периодам, особенностям налогообложения и возможным ошибкам учета.

Если налоговая запросит пояснения, важно не просто указать на различия между отчетами, а подтвердить причины конкретными суммами, датами и документами.

Чтобы быстрее решать подобные задачи, бухгалтеру необходимо следить за изменениями законодательства и разъяснениями контролирующих органов.

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