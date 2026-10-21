Силуанов станет вице-премьером и сохранит пост главы Минфина

Госдума проголосовала за утверждение Антона Силуанова на пост вице-премьера — министра финансов РФ, сообщает ТАСС.

Ранее кандидатуру Силуанова рекомендовал утвердить комитет Госдумы по бюджету и налогам. На заседании комитета он представил основные направления работы правительства в сфере бюджетной, налоговой и финансовой политики и ответил на вопросы депутатов.

В заключении комитета отмечается, что представленная программа соответствует задачам правительства и направлена на развитие бюджетной, налоговой и финансовой систем России.

До выдвижения на должность вице-премьера Антон Силуанов занимал пост министра финансов РФ.