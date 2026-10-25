Сельдь под шубой неожиданно подешевела перед новогодним сезоном

В сентябре 2026 года стоимость салата на четырех человек снизилась за месяц на 1%. За год блюдо подорожало на 6%.

Индекс сельди под шубой в сентябре 2026 года составил 219 рублей, сообщили в Рыбном союзе со ссылкой на данные Росстата. Месяцем ранее стоимость порции салата на четырех человек оценивали в 221 рубль.

Снижение индекса на 1% в Рыбном союзе объяснили сезонным фактором. При этом по сравнению с сентябрем 2025 года салат подорожал на 6%, а розничная стоимость филе соленой сельди за год не изменилась.

В расчет индекса входят филе соленой сельди, свекла, картофель, лук, морковь, яйца и майонез.