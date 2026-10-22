Кадровые изменения с сентября и октября 2026 года: что проверить работодателям и как подготовиться к новым требованиям

С сентября и октября 2026 года работодателям нужно учитывать новые кадровые правила. Изменились условия привлечения сотрудников к сверхурочной работе, расширились гарантии для женщин с детьми до трех лет. Рассказываем, что проверить кадровикам и бухгалтерам и как не пропустить важные изменения законодательства.

Какие кадровые изменения действуют осенью 2026 года

Осень принесла работодателям новые задачи: необходимо проверить трудовые договоры, порядок учета рабочего времени, расчет оплаты сверхурочных и документы иностранных сотрудников.

Разберем основные изменения, которые важно учитывать в работе.

ФНС передает в МВД сведения о доходах иностранных работников

С 1 октября 2026 года усиливается межведомственный контроль за доходами иностранных граждан. ФНС передает в МВД сведения, сформированные на основании расчетов по страховым взносам и данных о доходах иностранных самозанятых.

Работодателям, которые привлекают иностранных сотрудников, стоит проверить корректность кадровых документов, начислений и отчетности, а также порядок оформления договоров с иностранными исполнителями.

Особое внимание следует уделить соответствию сведений в кадровых документах данным бухгалтерского учета. Расхождения могут потребовать дополнительных пояснений и проверки.

Сверхурочная работа: годовой лимит увеличен до 240 часов

С 1 сентября 2026 года годовой лимит сверхурочной работы увеличен со 120 до 240 часов при соблюдении предусмотренных законом условий.

При этом часы сверх установленного законом порога в 120 часов оплачиваются не менее чем в двойном размере. Также предусмотрена дополнительная гарантия для работников, отработавших более 120 часов сверхурочно за год, — дополнительный день освобождения от работы для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Кадровикам и бухгалтерам необходимо проверить порядок учета сверхурочных часов, алгоритмы начисления зарплаты и локальные документы, регулирующие привлечение сотрудников к такой работе.

Испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

С 1 сентября 2026 года запрещено устанавливать испытательный срок женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. Ранее ограничение распространялось на женщин с детьми до полутора лет.

Работодателям следует обновить шаблоны трудовых договоров и инструкции по приему сотрудников, чтобы исключить незаконные условия об испытании.

Срочные трудовые договоры для малого бизнеса

Для субъектов малого предпринимательства расширены возможности заключения срочных трудовых договоров по соглашению сторон: предельная численность работников для применения соответствующего основания увеличена с 35 до 70 человек.

Однако увеличение лимита не отменяет требований трудового законодательства. Перед заключением срочного договора работодателю необходимо проверить статус компании, численность персонала и наличие законного основания для оформления таких отношений.

Что работодателям проверить в первую очередь

Чтобы новые требования не застали компанию врасплох, кадровой службе и бухгалтерии стоит провести внутреннюю проверку.

В первую очередь рекомендуется:

актуализировать шаблоны трудовых договоров;

проверить учет рабочего времени и сверхурочных часов;

пересмотреть порядок расчета повышенной оплаты;

проверить документы иностранных сотрудников и отчетность по выплатам;

оценить основания для заключения срочных трудовых договоров;

обновить внутренние инструкции кадровой службы и бухгалтерии.

Важно не только знать о поправках, но и понимать, как применять их в конкретной ситуации. Ошибки в оформлении трудовых отношений, начислении выплат и кадровом документообороте могут привести к претензиям работников и контролирующих органов.

Как кадровикам и бухгалтерам успевать за изменениями законодательства

Законодательство меняется регулярно, и специалистам приходится совмещать текущую работу с поиском новых требований, изучением нормативных актов и подготовкой документов.

Чтобы экономить время и быстрее находить ответы на рабочие вопросы, используйте профессиональные инструменты и экспертные материалы «Клерка».

Клерк.Система поможет в решении повседневных рабочих задач, поиске профессиональных разборов и использовании полезных сервисов. Клерк.Школа подойдет тем, кто хочет обновлять знания, проходить онлайн-курсы и повышать квалификацию. А подписка «Система + Школа» объединяет рабочие инструменты и обучение.

Подписка на «Клерк»: 12 месяцев оплаты и еще 6 месяцев в подарок

Ко дню рождения «Клерка» действует специальное предложение: оплатите годовую подписку и получите дополнительные шесть месяцев доступа бесплатно.

Выберите подходящий вариант:

Клерк.Система — для ежедневной работы и поиска решений профессиональных задач.

Клерк.Школа — для обучения и повышения квалификации.

Система + Школа — для тех, кому нужны и практические инструменты, и образовательные материалы.

Вместо 12 месяцев вы получаете 18 месяцев доступа по цене годовой подписки.

Не откладывайте подготовку к новым требованиям на последний момент. Следите за изменениями законодательства, проверяйте кадровые документы и используйте профессиональные инструменты, которые помогают работать увереннее и эффективнее.

Выберите свою подписку