Кадровые изменения в 2026 году: что проверить работодателям осень

С сентября и октября 2026 года работодателям необходимо учитывать новые требования трудового и миграционного законодательства. Изменения касаются сверхурочной работы, испытательного срока, срочных трудовых договоров и контроля за доходами иностранных работников. Рассказываем, что важно проверить кадровикам и бухгалтерам.

Какие кадровые изменения действуют осенью 2026 года

Доходы иностранных работников. С 1 октября усиливается обмен сведениями между ФНС и МВД о доходах иностранных граждан. Работодателям стоит проверить кадровые документы, начисления и отчетность, а также порядок оформления договоров с иностранными самозанятыми.

Сверхурочная работа. С 1 сентября годовой лимит увеличен со 120 до 240 часов при соблюдении установленных законом условий. Часы сверх 120 за год оплачиваются не менее чем в двойном размере. Также предусмотрен дополнительный день для прохождения диспансеризации для работников, превысивших этот порог.

Испытательный срок. Работодателям запрещено устанавливать испытание женщинам с детьми до трех лет. Ранее ограничение распространялось на женщин с детьми до полутора лет. Кадровикам следует обновить шаблоны трудовых договоров.

Срочные трудовые договоры для МСП. Предельная численность работников для применения соответствующего основания увеличена с 35 до 70 человек. При этом необходимо учитывать статус работодателя и требования трудового законодательства.

Что проверить работодателю

Чтобы избежать ошибок, кадровой службе и бухгалтерии рекомендуется:

актуализировать трудовые договоры;

проверить учет и оплату сверхурочных часов;

сверить сведения о доходах иностранных работников;

пересмотреть порядок заключения срочных договоров;

обновить внутренние кадровые инструкции.

Важно не только знать об изменениях в ТК РФ, но и правильно применять их на практике.

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