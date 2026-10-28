В Соцфонде объяснили, кто может получить пенсионные накопления родственника

Граждане могут заранее назначить правопреемников своих пенсионных накоплений и определить долю каждого. Если этого не сделать, средства распределят между родственниками в установленной законом очередности.

Социальный фонд России разъяснил, кто может претендовать на пенсионные накопления гражданина и как заранее определить их правопреемников. Человек, у которого формируются пенсионные накопления, вправе самостоятельно указать получателей средств и доли, в которых они будут распределены.

Если накопления находятся в СФР, заявление нужно подать в клиентскую службу фонда. Если средства хранятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), обращаться необходимо туда.

Если правопреемники заранее не назначены, средства распределяются между родственниками по очередности: Первая очередь — дети, в том числе усыновленные, супруг или супруга, родители и усыновители.

Вторая очередь — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Родственники второй очереди могут претендовать на накопления при отсутствии правопреемников первой очереди.

Узнать размер пенсионных накоплений и название фонда, в котором они находятся, можно из выписки индивидуального лицевого счета.

При этом выплата правопреемникам предусмотрена не во всех случаях. Условия получения средств и порядок обращения за ними опубликованы на сайте СФР.