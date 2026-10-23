Соцфонд начнет передавать МВД сведения о работе иностранцев с 25 октября

С 25 октября 2026 года МВД начнет получать от Соцфонда данные о трудовой деятельности иностранных граждан. Новый порядок позволит усилить контроль за уплатой налогов и соблюдением миграционного законодательства.

Социальный фонд России с 25 октября 2026 года начнет передавать МВД сведения о трудовой деятельности иностранных граждан через государственные информационные системы. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

Обмен информацией между ведомствами вводится поэтапно. С 1 октября 2026 года налоговые органы уже передают МВД сведения о доходах иностранцев на основании расчетов по страховым взносам за 3, 6, 9 и 12 месяцев календарного года.

В МВД пояснили, что новые механизмы обмена данными помогут выявлять случаи уклонения иностранных граждан от уплаты налогов и других обязательных платежей, а также усилить миграционный контроль.