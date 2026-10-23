Льготную IT-ипотеку могут отменить уже в 2026 году
Власти обсуждают возможность завершить программу льготной ипотеки для IT-специалистов до конца 2026 года. Причиной могут стать ограничения бюджетного финансирования.
В России рассматривают возможность досрочного завершения программы льготной IT-ипотеки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.
В Минцифры сообщили, что вопрос дальнейшего финансирования программы прорабатывается в условиях ограниченности бюджетных средств.
Льготная IT-ипотека позволяет сотрудникам аккредитованных технологических компаний приобретать жилье по сниженной процентной ставке при соблюдении установленных требований.
Окончательное решение о прекращении программы пока не принято. Сроки возможного завершения и условия для действующих заемщиков в приведенном сообщении не уточняются.