Акция 12+6 на подписку «Клерк»: 6 месяцев в подарок бухгалтеру

Портал «Клерк» празднует день рождения и запускает праздничную акцию «12 + 6» для бухгалтеров. При оплате годового доступа к профессиональным сервисам вы получаете еще 6 месяцев подписки в подарок.

Клерк продолжает раздавать подарки в честь своего дня рождения. Предложение действует на тарифы «Клерк.Система», «Клерк.Школа» и объединенный комплект, позволяя зафиксировать рабочие инструменты и обучение на 18 месяцев по выгодной цене в пересчете на месяц.

Варианты подписки по акции

Подарочные 6 месяцев добавляются только к годовому тарифу. Месячные и полугодовые подписки действуют на обычных условиях.

Выберите из трех направлений подписки свое:

Клерк.Система — инструменты для ежедневной работы. Включает базу готовых решений, до 60 вопросов ИИ-консультанту в месяц, проверку контрагентов по 40 источникам, правовую базу, конструктор учетной политики и записи вебинаров.

Клерк.Школа — платформа для профессионального развития. Открывает неограниченный доступ к онлайн-курсам с выдачей сертификатов, закрытым встречам с экспертами и еженедельным вебинарам.

Комплект «Система + Школа» — единый тариф, который полностью объединяет рабочие сервисы «Системы» и образовательные программы «Школы».

Бонусные полгода вам начисляются автоматически при покупке любого из трех годовых тарифов. Оплатить подписку можно как банковской картой, так и по счету от организации с предоставлением закрывающих документов. Для подключения нескольких сотрудников доступен корпоративный формат.

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