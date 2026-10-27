Соглашения об устранении нарушений при проверках начнут применять в новых сферах контроля
Бизнесу разрешат заключать соглашения об устранении нарушений в рамках регионального экологического надзора и отдельных видов федерального контроля. Срок подачи ходатайства о заключении документа планируют увеличить с 10 до 30 рабочих дней с момента выдачи предписания.
Заключить соглашение об устранении нарушений обязательных требований можно будет при проведении регионального экологического надзора, следует из проекта постановления, разработанного Минэкономразвития.
Также новые правила распространят на виды контроля:
земельного (если его проводит Росреестр);
пожарного (кроме мероприятий на объектах ФСБ, МВД и т.п.);
в области защиты от ЧС;
за качеством и безопасностью меддеятельности;
на автотранспорте, городском наземном электротранспорте и в дорожном хозяйстве.
Оформить сделку смогут компании сферы обрабатывающих производств, предприятия по добыче полезных ископаемых и концессионеры, если проверка касалась объектов соглашения.
Срок подачи ходатайства для бизнеса рассчитывают увеличить с 10 до 30 рабочих дней с даты выдачи предписания. По общему правилу подписать согласованное соглашение нужно будет в течение 15 рабочих дней вместо действующих пяти.
«Досудебное обжалование отдельных пунктов предписания не препятствует рассмотрению ходатайства по остальным его требованиям», — указано в тексте проекта.
Общественное обсуждение поправок завершится 3 ноября. В случае полного исполнения условий заключенного соглашения выданное компании или индивидуальному предпринимателю предписание отменяется.
Изменения предлагается внести в постановление Правительства от 25 февраля 2025 г. № 223.