Соглашения об устранении нарушений при проверках начнут применять в новых сферах контроля

Бизнесу разрешат заключать соглашения об устранении нарушений в рамках регионального экологического надзора и отдельных видов федерального контроля. Срок подачи ходатайства о заключении документа планируют увеличить с 10 до 30 рабочих дней с момента выдачи предписания.

Заключить соглашение об устранении нарушений обязательных требований можно будет при проведении регионального экологического надзора, следует из проекта постановления, разработанного Минэкономразвития.

Также новые правила распространят на виды контроля:

земельного (если его проводит Росреестр);

пожарного (кроме мероприятий на объектах ФСБ, МВД и т.п.);

в области защиты от ЧС;

за качеством и безопасностью меддеятельности;

на автотранспорте, городском наземном электротранспорте и в дорожном хозяйстве.

Оформить сделку смогут компании сферы обрабатывающих производств, предприятия по добыче полезных ископаемых и концессионеры, если проверка касалась объектов соглашения.

Срок подачи ходатайства для бизнеса рассчитывают увеличить с 10 до 30 рабочих дней с даты выдачи предписания. По общему правилу подписать согласованное соглашение нужно будет в течение 15 рабочих дней вместо действующих пяти.

«Досудебное обжалование отдельных пунктов предписания не препятствует рассмотрению ходатайства по остальным его требованиям», — указано в тексте проекта.

Общественное обсуждение поправок завершится 3 ноября. В случае полного исполнения условий заключенного соглашения выданное компании или индивидуальному предпринимателю предписание отменяется.

Изменения предлагается внести в постановление Правительства от 25 февраля 2025 г. № 223.