Иностранцев будут чаще выдворять из России после 3 ноября 2026

Вступает в закон об ужесточении административной ответственности для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Штрафы за нарушение правил въезда, режима пребывания в РФ, незаконную трудовую деятельность и несоблюдение иммиграционных правил существенно выросли. Это предусмотрено законом от 04.08.2026 N 294-ФЗ.

Помимо денежных взысканий, власти расширили перечень нарушений, за которые иностранцам грозит принудительное выдворение за пределы государства.

Принудительную высылку из страны предусмотрели за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, а также за злоупотребление свободой массовой информации.

Ходатайства иностранных граждан о немедленном исполнении постановления о выдворении в отдельных случаях смогут рассматривать сами должностные лица, вынесшие эти постановления. Ранее подобные решения требовали иных процедурных согласований.

Новые правила вступят в силу с 3 ноября 2026 года.