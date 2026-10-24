Минтруд предложил выдавать пенсии по QR-коду в мессенджере MAX вместо паспорта

Инициативу Минтруда, представленную ещё в сентябре, снова обсуждают в СМИ. Пока это только проект.

Пенсионеры смогут получать пенсию в отделениях «Почты России» и на дому без предъявления паспорта. Для подтверждения личности достаточно будет показать QR-код из мессенджера MAX.

Об этой инициативе 24 октября 2026 года вновь сообщили СМИ со ссылкой на доцента Университета имени Кутафина Кирилла Карпова. Однако предложение не новое: ещё 30 сентября Минтруд официально сообщил о подготовке соответствующего проекта постановления.

Сейчас при получении пенсии наличными на почте или у почтальона необходимо предъявлять паспорт. Минтруд предлагает разрешить использовать вместо него цифровое удостоверение в MAX.

Новый способ подтверждения личности будет добровольным. Пенсионеры смогут по-прежнему предъявлять обычный паспорт. Перечисление пенсий на банковские карты изменения не затрагивают.

Пока это только проект, а не действующее правило. Для его реализации потребуется принять постановление Правительства и скорректировать правила выплаты пенсий.