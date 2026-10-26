Скидки на курсы «Клерка» ко дню рождения с промокодом KLERK25

В честь дня рождения «Клерка» получите скидку до 25% на профессиональное обучение! Используйте промокод KLERK25, чтобы выгодно пройти курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с дипломами или выбрать программу для бухгалтеров и налоговых специалистов.

Какие скидки доступны по промокоду KLERK25?

В честь дня рождения «Клерка» можно получить скидку до 25% на профессиональное обучение. Промокод KLERK25 действует на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с дипломами, а также на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант».

Размер скидки На какие программы действует Что даст обучение 25% Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с дипломами Новые компетенции, расширение профессиональных знаний и диплом по итогам обучения 10% Курс «Главный бухгалтер» Углубление знаний в бухгалтерском учёте и подготовка к решению более сложных профессиональных задач 10% Программа «Налоговый консультант» Развитие экспертных компетенций в налогообложении и расширение карьерных возможностей

Как можно оплатить обучение?

«Клерк» предлагает несколько способов оплаты обучения. В зависимости от доступных условий заказ можно оплатить банковской картой, по счtту, в рассрочку или с помощью сервисов «Яндекс Сплит» и «Долями».

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