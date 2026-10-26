Скидки на курсы «Клерка» ко дню рождения с промокодом KLERK25
В честь дня рождения «Клерка» получите скидку до 25% на профессиональное обучение! Используйте промокод KLERK25, чтобы выгодно пройти курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки с дипломами или выбрать программу для бухгалтеров и налоговых специалистов.
Какие скидки доступны по промокоду KLERK25?
В честь дня рождения «Клерка» можно получить скидку до 25% на профессиональное обучение. Промокод KLERK25 действует на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с дипломами, а также на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант».
Размер скидки
На какие программы действует
Что даст обучение
25%
Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с дипломами
Новые компетенции, расширение профессиональных знаний и диплом по итогам обучения
10%
Углубление знаний в бухгалтерском учёте и подготовка к решению более сложных профессиональных задач
10%
Развитие экспертных компетенций в налогообложении и расширение карьерных возможностей
Как можно оплатить обучение?
«Клерк» предлагает несколько способов оплаты обучения. В зависимости от доступных условий заказ можно оплатить банковской картой, по счtту, в рассрочку или с помощью сервисов «Яндекс Сплит» и «Долями».
Выбирайте курс, развивайте профессиональные навыки и используйте промокод KLERK25, чтобы получить скидку до 25% на обучение в «Клерке»!