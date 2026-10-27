🏪 Минимальная продуктовая корзина в России подешевела до 7,8 тысячи рублей

В сентябре 2026 года стоимость минимального месячного набора продуктов снизилась на 1,5% и составила 7 845 рублей на человека. При этом в некоторых регионах расходы на питание оказались почти втрое выше среднего уровня.

Минимальный набор продуктов питания в России в сентябре 2026 года обошелся в среднем в 7 845,2 рубля. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

По сравнению с предыдущим месяцем стоимость продуктовой корзины снизилась на 1,5%.

Самые низкие цены зафиксировали в Мордовии, где минимальный набор продуктов стоил 6 334,9 рубля, и Пензенской области — 6 540,6 рубля.

Дороже всего продукты обходились жителям Чукотки — 21 497,8 рубля. На Камчатке стоимость корзины составила 13 760,4 рубля.

В Москве минимальный набор продуктов оценили в 9 253,2 рубля, в Санкт-Петербурге — 9 151,3 рубля, в Московской области — 8 274,2 рубля.

В Татарстане стоимость корзины составила 6 934,8 рубля, в Омской области — 6 783,9 рубля, а в Хабаровском крае — 10 428,1 рубля.