🌐 В центре Москвы на три дня могут ограничить мобильный интернет из-за саммитов

Минцифры предупредило о возможных временных ограничениях мобильного интернета внутри Третьего транспортного кольца 27–29 октября. Меры связаны с обеспечением безопасности на саммитах ФСЭГ и «Россия — Африка». Голосовая связь, домашний интернет, Wi-Fi и сайты из «белого списка» продолжат работать

Москва. 27 октября. В центре российской столицы на три дня могут быть введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом в понедельник вечером предупредило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Меры затронут территорию внутри Третьего транспортного кольца и приурочены к проведению двух крупных международных саммитов с участием президента Владимира Путина.

По данным ведомства, возможные перебои начнутся 27 и 28 октября с 11:30 по московскому времени и продлятся в течение дня. 29 октября ограничения могут быть введены раньше — с 9:30. Власти подчеркивают, что речь идет не о полном отключении связи: голосовые звонки, домашний проводной интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме. Доступ сохранится и к сайтам и сервисам из так называемого «белого списка» — перечня наиболее востребованных и социально значимых ресурсов, куда входят, в частности, сайты государственных органов, банковские сервисы, отдельные СМИ и маркетплейсы.

В Минцифры объяснили необходимость мер обеспечением безопасности участников восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ), который открывается 27 октября в Центре международной торговли, и третьего саммита «Россия — Африка», запланированного на 28–29 октября. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что на саммите по Африке ожидается участие около 22 африканских лидеров; на форуме экспортеров газа, среди прочих, ожидаются президенты Ирана и Экваториальной Гвинеи, а также эмир Катара. Первым на заседании ФСЭГ должен выступить Владимир Путин.

Аналогичные временные ограничения мобильного интернета в Москве уже применялись ранее — в частности, в мае 2026 года в преддверии празднования Дня Победы. Власти традиционно связывают подобные меры с необходимостью предотвращения возможных угроз безопасности, в том числе связанных с использованием беспилотников. На этот раз они совпадают с масштабными ограничениями автомобильного движения в центре города: 27 октября с 11:00 будут перекрыты участки Краснопресненской набережной, улицы 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улиц; в последующие дни ограничения затронут Тверскую, Моховую, Охотный Ряд и ряд других центральных магистралей.

Для миллионов жителей и гостей Москвы, чья повседневная жизнь тесно связана с мобильными приложениями, картами, мессенджерами и банковскими сервисами, предстоящие дни обещают заметные неудобства. Многие, по всей видимости, будут вынуждены заранее скачивать офлайн-карты, полагаться на Wi-Fi в кафе и офисах или переходить на голосовую связь. При этом власти заверяют, что критически важные цифровые услуги останутся доступными.

Ограничения, если они будут введены, затронут одну из самых густонаселенных и экономически активных зон столицы — район внутри Третьего транспортного кольца, включающий Кремль, Арбат, Тверскую, Пресню, Хамовники и Замоскворечье. Окончательное решение о введении мер, судя по формулировкам Минцифры, остается за оперативными службами безопасности и будет зависеть от конкретной обстановки.