Верховный суд уточнил срок подачи заявлений о компенсации за затягивание судебных дел

Граждане смогут требовать компенсацию за нарушение разумных сроков судопроизводства в течение шести месяцев после вступления в силу последнего судебного решения по существу дела. Ранее этот срок могли отсчитывать и от более позднего рассмотрения дела в суде.

Пленум Верховного суда России принял поправку в постановление от 29 марта 2016 года о компенсациях за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Уточнение касается гражданских, административных, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях.

Шестимесячный срок для обращения за компенсацией теперь необходимо отсчитывать со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, которым дело разрешено по существу.

Ранее формулировка постановления допускала отсчет срока от даты последнего рассмотрения дела в суде, даже если оно не было связано с разрешением спора по существу.

Изменения приняты на заседании Пленума ВС под председательством Игоря Краснова.