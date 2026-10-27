В России подготовили более тысячи предложений по защите прав детей за пять лет

За пять лет институт детского омбудсмена разработал более 1 тыс. предложений по изменению законодательства и практики защиты детей. Среди реализованных инициатив — единовременные выплаты несовершеннолетним, получившим ранения.

Более 700 детей уже получили единовременные выплаты после ранений. Инициативу о введении такой меры поддержки одобрил президент России.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в связи с пятилетием своей работы в должности.

По ее словам, с 2022 года также проводилась работа по усилению института уполномоченных по правам ребенка.

Основное внимание за этот период уделяли сохранению детей в семьях и профилактике социального сиротства.