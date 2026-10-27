😄 На «Клерке» появился раздел с анекдотами

Теперь на «Клерке» можно не только читать новости и разбираться в изменениях законодательства, но и немного отвлечься от работы. Мы запустили отдельный раздел с анекдотами, где каждый может поделиться своим юмором.

В новом разделе «Анекдоты» пользователи могут читать шутки, оставлять комментарии и реакции, а также публиковать собственные анекдоты.

Для тех, кто не знает, с чего начать, предусмотрена кнопка «Случайный анекдот». Правда, есть нюанс: она может отправить вас в далекое прошлое — к шуткам, которые появились на «Клерке» много лет назад.

Заходите читать анекдоты, оценивайте чужие шутки и добавляйте свои.