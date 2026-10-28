«Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

Российский «Гознак» производит банкноты для 12 африканских стран. Компания готова расширять сотрудничество с зарубежными партнерами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

АО «Гознак» изготавливает денежные знаки для 12 стран Африки. Об этом вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов рассказал во время выставки «Платформа суверенного развития».

«Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», — заявил министр.

Силуанов отметил, что российские банкноты, по его оценке, превосходят лучшие мировые образцы по качеству.

При этом некоторые денежные знаки обладают уникальными свойствами, которые, по словам министра, характерны исключительно для продукции «Гознака». Какие именно африканские страны заказывают российские банкноты, Силуанов не уточнил.