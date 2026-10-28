Бизнесу придется перейти на единый формат кассовых чеков с сентября 2027 года

В 2027 году бизнес ждут два этапа изменений в работе с онлайн-кассами: весной обновятся реквизиты документов, а осенью прекратят действовать два старых формата. ФНС утвердила сроки и новые требования.

ФНС отменяет форматы фискальных документов 1.05 и 1.1. Компаниям и ИП, которые их используют, потребуется перейти на формат 1.2 с 1 сентября 2027 года.

Изменения утверждены приказом ФНС от 04.09.2026 № ЕД-1-20/658@.

Формат фискальных документов определяет, какие данные касса включает в чеки и другие документы и как передает их налоговой. С сентября 2027 года из действующих правил исключат положения о версиях 1.05 и 1.1. Останется формат 1.2.

Пользователям старых форматов нужно заранее проверить, поддерживают ли их касса, программное обеспечение и фискальный накопитель переход на 1.2.

Другие изменения начнут действовать раньше — с 1 марта 2027 года:

Для АУСН появятся отдельные обозначения системы налогообложения: «АУСН доход» и «АУСН доход - расход».

Дистанционные продажи маркированных товаров получат специальный признак — тег 1127. Его будут включать в уведомление о реализации маркированного товара.

Для продажи цифровой валюты добавят отдельное значение признака предмета расчета — «34».

Обновятся требования к чекам коррекции, которыми исправляют ошибки в расчетах.

Таким образом, изменения вводятся в два этапа: новые реквизиты и уточнения — с марта, отмена старых форматов — с сентября 2027 года.