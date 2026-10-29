Зюганов предложил направить 133 трлн рублей из банков на развитие экономики

Лидер КПРФ считает, что деньги граждан и предприятий должны активнее работать на экономику, а не оставаться на банковских счетах. При этом ранее он отрицал намерение изымать вклады россиян.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов предложил использовать средства, размещённые в российских банках, для финансирования экономического развития. Об этом он заявил 27 октября 2026 года, обсуждая с министром финансов Антоном Силуановым проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

По словам Зюганова, в банковской системе сосредоточено 133 трлн рублей, что сопоставимо с тремя годовыми федеральными бюджетами.

Лидер КПРФ раскритиковал правительственный проект бюджета, указав на дефицит и недостаточное финансирование развития экономики.

Согласно приведённым им данным, доходы бюджета составят около 43 трлн рублей, расходы — почти 49 трлн. При этом дефицит в ближайшие три года будет превышать 5 трлн рублей ежегодно.

Зюганов предложил увеличить бюджетные расходы минимум на 10 трлн рублей. Дополнительные ресурсы, по его мнению, можно получить за счёт более эффективного использования банковских средств и повышения налоговой нагрузки на крупнейших собственников капитала.

В частности, лидер КПРФ предложил повысить налоги для сверхбогатых, совокупное состояние которых он оценил примерно в 700 млрд долларов.

При этом речь не идёт об уже принятом решении направить банковские вклады на финансирование бюджета. Конкретный механизм использования 133 трлн рублей Зюганов не представил.

Аналогичное предложение лидер КПРФ выдвигал ещё в июне 2026 года. Тогда его слова вызвали опасения возможного изъятия вкладов граждан и бизнеса.

Позднее Зюганов заявил, что вклады граждан неприкосновенны, а его предложение заключается в создании экономических условий, при которых деньги будет выгоднее инвестировать в производство, новые технологии и развитие страны.

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