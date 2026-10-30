Военные пенсии могут повысить на 4% задним числом — с 1 октября 2026 года

Перерасчет планируют провести с 1 октября 2026 года. Повышение состоится после принятия законопроекта и его подписания президентом.

Военные пенсии увеличат на 4% задним числом, если соответствующий законопроект вступит в силу, сообщили в комитете Госдумы по обороне.

«Соответствующий перерасчет будет сделан с 1 октября 2026 года после подписания закона президентом России», — пояснили в комитете.

Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. Документ повышает коэффициент к денежному довольствию военнослужащих, на основе которого рассчитывают военные пенсии. По словам главы комитета Госдумы по обороне Владимира Касатонова, изменение позволит увеличить выплаты на 4%.