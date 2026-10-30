Дайджест новых поступлений в СПС «Клерк» — 29 октября 2026

В выпуск вошли 25 действующих документов — по пять в каждом из пяти разделов: налоговая отчётность и электронные форматы, бухгалтерская отчётность и финансовый контроль, кадры и госслужба, экология и инфраструктура, транспорт и культурное наследие. Распоряжения Правительства остались за рамками: в карточках не раскрыт их предмет.Налоговая отчётность и электронные форматы1. Об актуализации приказа ФНС России от 27.04.2026 № ЕД-1-26/276@ (ЭГН) — Письмо Федеральной налоговой службы; ред. актуальная · действует с 09.07.20262. Об утверждении формы и формата представления уведомления о невозможности представления в установленные сроки документов (информации) в электронной форме — Приказ Федеральной налоговой службы; ред. актуальная · действует с 30.04.20243. Об утверждении формата и порядка направления банковской гарантии в налоговый орган в электронной форме — Приказ Федеральной налоговой службы; ред. актуальная · действует с 30.04.20244. Об утверждении формы и формата представления расчета финансового результата инвестиционного товарищества в электронной форме — Приказ Федеральной налоговой службы; ред. актуальная · действует с 30.05.20245. Об утверждении форм и форматов представления в налоговый орган в электронной форме заявлений, предусмотренных статьями 74.1, 176.1, 203.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядков их заполнения и представления — Приказ Федеральной налоговой службы; ред. актуальная · действует с 02.05.2024Бухгалтерская отчётность и финансовый контроль1. Об утверждении форм годовой, квартальной, месячной бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений — Приказ Министерства финансов Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 01.01.20282. Об утверждении методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, формы заключения об эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из федерального бюджета, и порядка ведения реестра указанных инвестиционных проектов, получивших заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения — Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 29.02.20243. Об утверждении формы и Порядка формирования федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и подведомственными им федеральными органами исполнительной власти сведений о качестве финансового менеджмента для целей размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" — Приказ Министерства финансов Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 12.07.20244. Об утверждении Правил определения размера платы за проведение оценки отчета о выполненных научных исследованиях и (или) опытно-конструкторских разработках (отдельных этапах работ) в целях подтверждения соответствия выполненных научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок перечню научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, утвержденному Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 7 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации — Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 29.03.20255. Об утверждении Порядка ведения единого государственного реестра мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции — Приказ Министерства финансов Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 01.03.2026Кадры, госслужба и правовая помощь1. Об утверждении форм документов кадровой работы на государственной гражданской службе Российской Федерации при формировании федерального кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской Федерации и работы с ним — Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 28.04.20242. Об утверждении стандарта оказания бесплатной юридической помощи субъектами, указанными в пункте 4 части 1 и части 2 статьи 15, части 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", и порядка обеспечения контроля за соблюдением его требований — Приказ Министерства юстиции Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 01.06.20243. Об утверждении Порядка выдачи в Министерстве обороны Российской Федерации справки, подтверждающей факт участия граждан Российской Федерации в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, и Порядка предоставления сведений Министерством обороны Российской Федерации об участии в специальной военной операции с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия — Приказ Министра обороны Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 27.08.20264. Об утверждении Административного регламента предоставления Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов учреждениям Госкорпорации "Росатом", акционерным обществам Госкорпорации "Росатом" и их дочерним обществам, а также подведомственным предприятиям, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования, в случаях строительства, реконструкции указанных объектов на территориях этих закрытых административно-территориальных образований — Приказ Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"; ред. актуальная · действует с 04.08.20245. Об утверждении формы сведений, представляемых организацией, обратившейся за получением лицензии на осуществление деятельности по производству этилового спирта для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (за исключением этилового спирта, произведенного из непищевого сырья растительного происхождения, дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового и винодельческой продукции) или по производству, хранению и поставкам произведенной алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам (за исключением винодельческой продукции), о юридических лицах, входящих в одну группу лиц или аффилированных с заявителем, имевших лицензию на один из видов деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в течение последних пяти лет до даты регистрации заявления о выдаче лицензии, или имеющих такую лицензию, а также о юридических лицах, имеющих преобладающее участие в уставном капитале организации — Приказ Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками; ред. актуальная · действует с 01.09.2024Экология, природные ресурсы и инфраструктура1. Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий производства чугуна, стали и ферросплавов» — Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 01.03.20272. Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства чугуна, стали и ферросплавов" — Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 01.09.20263. Об утверждении Положения о Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике — Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 27.07.20244. Об утверждении Правил использования водных ресурсов Берестовецкого водохранилища — Приказ Федерального агентства водных ресурсов; ред. актуальная · действует с 25.06.20245. Об утверждении методики расчета показателей газификации — Приказ Министерства энергетики Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 26.10.2024Транспорт и культурное наследие1. Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Жиганск — Приказ Федерального агентства воздушного транспорта; ред. актуальная · действует с 25.03.20242. Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Вилюйск — Приказ Федерального агентства воздушного транспорта; ред. актуальная · действует с 22.03.20243. Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Ербогачен — Приказ Федерального агентства воздушного транспорта; ред. актуальная · действует с 02.04.20244. Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Киренск — Приказ Федерального агентства воздушного транспорта; ред. актуальная · действует с 12.04.20245. О включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия федерального значения в составе объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль Солотчинского монастыря", конец XIV в., XVI - ХIХ вв. (Рязанская область, г. Рязань, п. Солотча, пл. Монастырская, 1 а) и утверждении границ их территории — Приказ Министерства культуры Российской Федерации; ред. актуальная · действует с 15.06.2024Судебная практика1. Решение Арбитражного суда Липецкой области от 05.06.2026 по делу № А36-10999/2025 — Арбитражный суд Липецкой области2. Решение Арбитражного суда Курской области от 06.05.2026 по делу № А35-407/2026 — Арбитражный суд Курской области3. Решение Арбитражного суда Тамбовской области от 30.04.2026 по делу № А64-2722/2026 — Арбитражный суд Тамбовской области4. Решение Арбитражного суда Орловской области от 27.04.2026 по делу № А48-2136/2026 — Арбитражный суд Орловской области5. Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2026 по делу № А54-5201/2016 — Двадцатый арбитражный апелляционный судВ полной подборке судебной практики «Клерка» — https://klerk.systems/court/ — решения по самым разным спорам: поиск по суду, статье, периоду и сумме.