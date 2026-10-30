Россияне смогут оплачивать проезд в транспорте через мессенджер Max

В первой декаде ноября 2026 года в мессенджере Max планируют запустить оплату общественного транспорта по QR-коду. Сервис будет доступен как обычным пассажирам, так и льготникам.

Национальная система платежных карт (НСПК) планирует в первой декаде ноября 2026 года запустить оплату проезда в общественном транспорте через мессенджер Max. Об этом сообщил заместитель гендиректора НСПК Павел Потанин на форуме Kazan Digital Week.

Для оплаты потребуется отсканировать QR-код в транспортном средстве. Сервис будет работать в том числе в рамках проекта «Моя карта "Мир"».

Льготникам необходимо зарегистрировать карту «Мир» на «Госуслугах» и авторизоваться в мини-приложении НСПК через ЕСИА. После сканирования QR-кода система автоматически проверит право на льготу и применит соответствующую скидку.

Остальные пассажиры смогут оплачивать поездки через Систему быстрых платежей (СБП). При первом использовании потребуется выбрать банковский счет для списания денег, после чего оплата будет занимать минимум действий.

«В дальнейшем это позволит, по сути, в одно касание после сканирования производить оплату проезда, даже не отвлекаясь от переписок, которые люди ведут с друзьями в мессенджере», — рассказал Потанин.

В рамках проекта «Моя карта "Мир"» граждане смогут самостоятельно выбирать банковскую карту для получения транспортных льгот.

При этом оформлять отдельную социальную карту или лично посещать МФЦ не потребуется. Привязать уже имеющуюся карту к проекту можно будет через «Госуслуги».