ФНС обновит декларацию по туристическому налогу с 2027 года

Налоговая служба подготовила изменения в форму декларации по туристическому налогу, порядок ее заполнения и электронный формат представления. Новые правила планируют применять начиная с отчетности за I квартал 2027 года.

ФНС опубликовала проект приказа о внесении изменений в действующие приложения к приказу от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@, которым утверждены форма декларации по туристическому налогу, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.

Согласно проекту, налоговая служба утвердит новую редакцию формы декларации, скорректирует порядок ее заполнения и обновит электронный формат передачи данных.

Предполагается, что приказ вступит в силу через два месяца после официального опубликования. Новые правила будут применяться при представлении декларации по туристическому налогу за первый квартал 2027 года.