Производители лазерного оборудования получат льготу по страховым взносам

Пониженный тариф смогут применять компании, которые выпускают лазеры и лазерное оборудование для производства радиоэлектронной продукции.

Правительство расширило перечень оборудования для создания электронной компонентной базы, производители которого вправе применять пониженный тариф страховых взносов. В список включили лазеры и лазерное оборудование, используемые при выпуске радиоэлектронной продукции.

«Рассчитываем, что это создаст новые стимулы для привлечения бизнеса к участию в таких сложных инициативах и будет способствовать активному наращиванию собственных компетенций в наукоемких сферах», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Льгота распространяется именно на производителей оборудования, которое применяется для создания электронной компонентной базы.