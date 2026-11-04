Продажи новых ноутбуков в России упали на 19%

Розничные продажи новых ноутбуков за девять месяцев 2026 года сократились на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), которые привел представитель «М-видео». В штучном выражении объем рынка составил 1,94 млн устройств. В денежном выражении продажи снизились на 5% — до 132 млрд рублей.
Падение спроса подтверждают и другие участники рынка. В первом полугодии 2026 года продажи ноутбуков просели примерно на 20% в годовом выражении, отметил руководитель группы закупок ноутбуков и ПК «Ситилинка» Степан Михайлов. По статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД», количество покупок устройств за этот период снизилось на 9%.
Ключевым фактором спада стало повышение цен на ноутбуки на 30–35%, из-за чего покупатели начали откладывать плановое обновление техники. На рост конечной стоимости повлияло удорожание комплектующих, пояснил представитель RWB.